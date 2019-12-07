Пожар на военном складе произошел в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Одесской области на складе одной из воинских частей произошел пожар. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Пожар произошел на территории воинской части в селе Дачное.
В результате пожара, по предварительным подсчетам, уничтожено и повреждено имущество вещевой и продовольственной службы воинской части. Точная сумма ущерба устанавливается.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание изношенного электрооборудования.
В пожаре никто не пострадал.
Проводится досудебное расследование.