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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 73232 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 41671 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 88769 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111310 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143350 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 145977 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139370 просмотра

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Пожар на военном складе произошел в Одесской области

Пожар на военном складе произошел в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 36266 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Одесской области на складе одной из воинских частей произошел пожар. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Пожар произошел на территории воинской части в селе Дачное.

В результате пожара, по предварительным подсчетам, уничтожено и повреждено имущество вещевой и продовольственной службы воинской части. Точная сумма ущерба устанавливается.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание изношенного электрооборудования.

В пожаре никто не пострадал.

Проводится досудебное расследование.

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