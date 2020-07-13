Пожежа на військовому кораблі у США: понад 20 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Пожежа спалахнула на дислокованому на військовій базі в Сан-Дієго в американському штаті Каліфорнія десантному вертольотоносці USS Bonhomme Richard після вибуху, що прогримів на судні. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Голос Америки".
На відео, що опинилася в розпорядженні ЗМІ, видно клуби диму, що піднімаються на значну висоту. Судно було оточене шлюпками, на яких перебували групи рятувальників.
За словами прессекретаря ВМС США Браяна О'Рурка, весь особовий склад було евакуйовано з корабля.
При цьому вказано з посиланням на військових чиновників, що 21 людина отримала легкі поранення в результаті вибуху і пожежі в неділю на борту корабля на військовій базі Сан-Дієго. Так, 17 моряків і четверо цивільних осіб були госпіталізовані з "незагрозливими для життя травмами", пише VOA.
Як повідомляється, в момент інциденту на борту корабля перебувало близько 160 моряків.
Причина пожежі розслідується.
Нагадаємо, у травні у Лос-Анджелесі сталась масштабна пожежа, було понад 10 поранених вогнеборців.