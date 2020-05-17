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Вибух та понад 10 поранених вогнеборців: у Лос-Анджелесі сталась масштабна пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Одинадцять пожежних отримали сильні опіки під час гасіння масштабної пожежі в суботу в американському місті Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Про це повідомив капітан пожежної служби мегаполісу Ерік Скотт на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія NBC, передає УНН спираючись на американські ЗМІ.

Вибух та понад 10 поранених вогнеборців: у Лос-Анджелесі сталась масштабна пожежа

"Ми повністю загасили загоряння приблизно за дві години. Це сталося о 20:08 за місцевим часом (неділю - 6:08 за часом Києва). На жаль, 11 пожежних отримали опіки", - інформував Скотт.

За його словами, причина займання знаходилась в малоповерховому комерційному будинку, де зберігалися масла, призначені для фармакології. Як пишуть американські видання, на місці НП спочатку прогримів вибух, а потім розгорілось полум'я.

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"Причини та обставини цієї масштабної надзвичайної події розслідуються", - додав він.

Для гасіння вогню були мобілізовані понад 230 пожежників.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки.

#BREAKING: LAFD says approx. 10 firefighters “down”, multiple buildings on fire after an explosion in downtown Los Angeles; over 230 firefighters are now on the scene pic.twitter.com/dUgmg89fEN

— American Overwatch (@AmericanOverwa1) May 17, 2020

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