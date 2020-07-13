Пожар на военном корабле в США: более 20 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Пожар вспыхнул на дислоцированном на военной базе в Сан-Диего в американском штате Калифорния десантном вертолетоносце USS Bonhomme Richard после взрыва, прогремевшего на судне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Голос Америки".
На видео, оказавшейся в распоряжении СМИ, видны клубы дыма, поднимающиеся на значительную высоту. Судно было окружено шлюпками, на которых находились группы спасателей.
По словам пресс-секретаря ВМС США Брайана О'Рурка, весь личный состав был эвакуирован с корабля.
При этом указано со ссылкой на военных чиновников, что 21 человек получил легкие ранения в результате взрыва и пожара в воскресенье на борту корабля на военной базе Сан-Диего. Так, 17 моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с "неугрожающими жизни травмами", пишет VOA.
Как сообщается, в момент инцидента на борту корабля находилось около 160 моряков.
Причина пожара расследуется.
Напомним, в мае в Лос-Анджелесе произошел масштабный пожар, было более 10 раненых пожарных.