Пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю припинена - Міноборони (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Пожежа на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області припинена, відбувається ліквідація наслідків. Про це на брифінгу сказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський, передає кореспондент УНН.
“Пожежа припинена на арсеналі повністю... Зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі”, — сказав І.Павловський.
Він додав, що зранку було припинене гасіння пожежі.
“Проробляємо проходи до сховищ, до всього, щоб провести нормальну інвентаризацію і порахувати ті показники, які ми сьогодні маємо у зв’язку з цим лихом”, — сказав він.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Як повідомляв УНН, у НАТО почали готувати допомогу для гуманітарного розмінування Балаклії.