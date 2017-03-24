Пожар на складе боеприпасов в Балаклее полностью прекращен - Минобороны (дополнено)

"Пожар приостановлен ​​на арсенале полностью ... Сейчас происходит ликвидация последствий пожара", - сказал И.Павловский.

Он добавил, что утром было приостановлено тушение пожара.

"Проделываем проходы к хранилищам, ко всему, чтобы провести нормальную инвентаризацию и посчитать те показатели, которые мы сегодня имеем в связи с этим бедствием", - сказал он.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .

Как сообщал УНН, в НАТО начали готовить помощь для гуманитарного разминирования Балаклее .