Пожар на складе боеприпасов в Балаклее полностью прекращен - Минобороны (дополнено)

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Киев • УНН

 • 9518 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области приостановлена, происходит ликвидация последствий. Об этом на брифинге сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, передает корреспондент УНН.

"Пожар приостановлен ​​на арсенале полностью ... Сейчас происходит ликвидация последствий пожара", - сказал И.Павловский.

Он добавил, что утром было приостановлено тушение пожара.

"Проделываем проходы к хранилищам, ко всему, чтобы провести нормальную инвентаризацию и посчитать те показатели, которые мы сегодня имеем в связи с этим бедствием", - сказал он.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .

Как сообщал УНН, в НАТО начали готовить помощь для гуманитарного разминирования Балаклее .

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