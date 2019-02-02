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Пожежа на складах у Києві: існує загроза розповсюдження вогню

Пожежа на складах у Києві: існує загроза розповсюдження вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на 19:00 площа пожежі на складах у Києві складає 10 тис. 500 м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС. 

"Станом на 19:00 площа пожежі на складах у Києві складає 10 тис. 500 м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми. До гасіння пожежі залучено 135 чол. о/с та 34 од. техніки ДСНС. На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС в м. Києві", - повідомили пожежники. 

Як повідомляв УНН, у Києві продовжує горіти склад з будівельними матеріалам.

Нагадаємо, о 11:52 надійшов виклик, що по вулиці Червоноткацька, 69 на складах будівельних матеріалів сталась пожежа. Площа пожежі складає близько 5000 кв. м.

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