Пожар на складах в Киеве: существует угроза распространения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По состоянию на 19:00 площадь пожара на складах в Киеве составляет 10 тыс. 500 м кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Предварительно жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 19:00 площадь пожара на складах в Киеве составляет 10 тыс. 500 м кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Предварительно жертв и пострадавших нет. Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы. К тушению пожара привлечены 135 чел. о/с и 34 ед. техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве ", - сообщили пожарные.
Как сообщал УНН, в Киеве продолжает гореть склад со строительными материалам.
Напомним, в 11:52 поступил вызов по улице Красноткацкая, 69 на складах строительных материалов произошел пожар. Площадь пожара составляет около 5000 кв. м.