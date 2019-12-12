Пожежа на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов": кількість постраждалих зросла до 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кількість постраждалих в результаті пожежі на авіаносного крейсера “Адмірал Кузнєцов”, що знаходиться на ремонті в Мурманську, зросла до десяти осіб. Про це російське агентство ТАСС повідомили в екстрених службах, зазначає УНН.
Пожежа почалася під час вогневих робіт, повідомили на судноремонтному заводі “Звездочка”, при ремонті в енергоотсеке на нижній палубі корабля, там загорілися електрокабелі. Площа спалаху склала 600 квадратних метрів. На кораблі на початку пожежі знаходилися 400 осіб. Близько 13:30 за київським часом в Об’єднаній суднобудівній корпорації (ОСК) повідомили, що пожежа локалізована, відкритого горіння немає.
З корабля врятували вісім осіб, пише ТАСС. ЗМІ повідомили, що постраждали десять чоловік, вісім госпіталізовані, троє у важкому стані. Більшість отруїлися продуктами горіння, один співробітник 35-го судноремонтного заводу отримав черепно-мозкову травму. Серед постраждалих — двоє військових, їх життю нічого не загрожує, повідомили в Північному флоті. ТАСС пише, що вони у важкому стані. За даними федеральних агентств, пропали двоє робітників. ТАСС повідомляє про одну людину, зниклу безвісти. За непідтвердженою інформацією Baza, рятувальники не можуть знайти капітана третього рангу Віктора Ізмайлова, який відповідав за ремонт “Адмірала Кузнєцова”.
У Об’єднаній суднобудівній корпорації повідомили, що постраждалих серед цивільних фахівців судноремонтного заводу немає. Представник заводу “Звездочка” заявив, що серед військових і працівників ніхто не постраждав. На заводі заперечують, що є зниклі безвісти.
Причиною загоряння міг стати “людський фактор”, повідомив президент ОСК Олексій Рахманов. За його словами, під час зварювальних робіт “відбулося потрапляння окалини на нижні палуби”, де перебували демонтоване устаткування і залишки горючих рідин.
Чи вплине пожежа на повернення крейсера до складу ВМФ, поки невідомо. Глава ОСК Олексій Рахманов повідомив, що це буде зрозуміло після того, як фахівці потраплять в відсік, де сталася пожежа. Тоді ж можна буде оцінити збиток від того, що сталося. Джерела ЗМІ оцінили пожежа на авіаносці як досить серйозний. “Триває гасіння і боротьба за живучість корабля”, — сказав він. Відсік, де триває займання, планують залити водою.