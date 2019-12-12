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Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": число пострадавших возросло до 10 человек

Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": число пострадавших возросло до 10 человек

Киев  •  УНН

 • 14918 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Число пострадавших в результате пожара на авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”, который находится на ремонте в Мурманске, возросло до десяти человек. Об этом российское агентство ТАСС сообщили в экстренных службах, отмечает УНН.

Пожар начался во время огневых работ, сообщили на судоремонтном заводе “Звездочка”, при ремонте в энергоотсеке на нижней палубе корабля, там загорелись электрокабели. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На корабле в начале пожара находились 400 человек. Около 13:30 по киевскому времени в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что пожар локализован, открытого горения нет.

С корабля спасли восемь человек, пишет ТАСС. СМИ сообщили, что пострадали десять человек, восемь госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Большинство отравились продуктами горения, один сотрудник 35-го судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму. Среди пострадавших — двое военных, их жизни ничего не угрожает, сообщили в Северном флоте. ТАСС пишет, что они в тяжелом состоянии. По данным федеральных агентств, пропали двое рабочих. ТАСС сообщает об одном человеке, пропавшем без вести. По неподтвержденной информации Baza, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, отвечавшего за ремонт “Адмирала Кузнецова”.

В Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что пострадавших среди гражданских специалистов судоремонтного завода нет. Представитель завода “Звездочка” заявил, что среди военных и работников никто не пострадал. На заводе отрицают, что есть пропавшие без вести.

Причиной возгорания мог стать “человеческий фактор”, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов. По его словам, при сварочных работах “произошло попадание окалины на нижние палубы”, где находились демонтированное оборудование и остатки горючих жидкостей.

Повлияет ли пожар на возвращение крейсера в состав ВМФ, пока неизвестно. Глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что это будет понятно после того, как специалисты попадут в отсек, где произошел пожар. Тогда же можно будет оценить ущерб от случившегося. Источники СМИ оценили пожар на авианосце как достаточно серьезный. “Продолжается тушение и борьба за живучесть корабля”, — сказал он. Отсек, где продолжается возгорание, планируют залить водой.

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