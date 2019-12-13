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Пожежа на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов": 2 загиблих та 14 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Мурманську загорівся авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”. За останніми даними, загинули дві людини, ще 14 постраждали, зазначає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

За інформацією екстрених служб, займання сталося під час ремонтних робіт в першому енергоотсеке. Джерело повідомило, що інцидент стався під час проведення регламентних зварювальних робіт. Від окалини, що потрапила на нижні палуби, загорівся кабель. Він прокладений різними відсіками і палубами судна, через це гасіння ускладнено. Співрозмовник зазначив, що матеріал горючий і плавкий і знаходиться в важкодоступних місцях.

У Центрі судноремонту “Звездочка” уточнили, що загоряння сталося в трюмі першого енерговідсіку корабля. У момент загоряння на крейсері перебували 400 працівників, всіх евакуювали.

Горіло дизельне паливо, гасіння здійснювалося за допомогою пінної атаки. Пожежі було присвоєно другий, підвищений, номер складності. 13 грудня близько 4:00 за київським часом відкрите горіння було ліквідовано на площі 500 кв. м. Пожежа була повністю погашена близько 7:00 (у Києві) того ж дня.

В результаті пожежі загинули двоє чоловік, 14 постраждали, стан одного з них оцінюється як важкий, решти як середнього ступеня тяжкості, всі вони знаходяться в лікарнях. Як розповів співрозмовник агентства, більшість з постраждалих отруїлися продуктами горіння. Одна людина отримала черепно-мозкову травму, це працівник 35-го судноремонтного заводу. На борту були присутні і члени екіпажу.

Об’єднана суднобудівна корпорація (ОСК) проведе внутрішнє розслідування для встановлення причин того, що сталося. Причиною пожежі могло стати порушення техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт. СК РФ порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки.

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