Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": 2 погибших и 14 пострадавших

По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке. Источник сообщил, что инцидент произошел при проведении регламентных сварочных работ. От окалины, попавшей на нижние палубы, загорелся кабель. Он проложен по разным отсекам и палубам судна, из-за этого тушение осложнено. Собеседник отметил, что материал горючий и плавкий и находится в труднодоступных местах.

В Центре судоремонта “Звездочка” уточнили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека корабля. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали.

Горело дизельное топливо, тушение осуществлялось при помощи пенной атаки. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. 13 декабря около 4:00 по киевскому времени открытое горение было ликвидировано на площади 500 кв. м. Пожар был полностью потушен около 07:00 (в Киеве) того же дня.

В результате пожара погибли два человек, 14 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных как средней степени тяжести, все они находятся в больницах. Как рассказал собеседник агентства, большинство из пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму, это работник 35-го судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет внутреннее расследование для установления причин случившегося. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.