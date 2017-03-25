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Пожеж у Балаклії сьогодні не зафіксовано - ДСНС

Пожеж у Балаклії сьогодні не зафіксовано - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 15 годину суботи на технічній території арсеналу у Балаклії на Харківщині продовжуються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності, при цьому сьогодні пожеж у Балаклії і прилеглих населених пунктах зафіксовано не було. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"Станом на 15 год. 25 березня на технічній території арсеналу у місті Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР)", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для підвозу води та заправки пожежних танків від ДСНС України залучено 3 пожежні автоцистерни

"Протягом 25 березня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів не зафіксовано", - додали у відомстві.

Як зазначається, газопостачання у місті Балаклія відключено. При цьому через станцію Балаклія 25 березня відновлено рух залізничного транспорту. Повітряний простір на відстані 40 км від місця події досі закрито.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснюють очищення території м. Балаклія та Балаклійського району від вибухонебезпечних предметів та залишків боєприпасів. Всього з початку робіт вилучено 275 вибухонебезпечні предмети. До виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 75 піротехніків та 27 од. спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків)", - додали у ДСНС.

Повідомляється, що місцевими органами влади організовано комісійне обстеження пошкоджених будівель міста та району з визначення обсягів руйнувань.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Було евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.

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