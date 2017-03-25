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Пожаров в Балаклее сегодня не зафиксировано - ГСЧС

Пожаров в Балаклее сегодня не зафиксировано - ГСЧС

Киев • УНН

 • 11410 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 15 часов субботы на технической территории арсенала в Балаклее в Харьковской области продолжаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, при этом сегодня пожаров в Балаклее и близлежащих населенных пунктах зафиксировано не было. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 15 ч. 25 марта на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарные танки и инженерная машина разграждения (ИМР)", - говорится в сообщении.

Указано, что для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены 3 пожарные автоцистерны.

"В течение 25 марта пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

Как отмечается, газоснабжение в городе Балаклея отключено. При этом через станцию ​​Балаклея 25 марта возобновлено движение железнодорожного транспорта. Воздушное пространство на расстоянии 40 км от места происшествия до сих пор закрыто.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществляют очистку территории г. Балаклея и Балаклейский район от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов. Всего с начала работ изъято 275 взрывоопасных предмета. К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 75 пиротехников и 27 ед. специальной техники (15 пиротехнических расчетов)", - добавили в ГСЧС.

Сообщается, что местными органами власти организовано комиссионное обследование поврежденных зданий города и района для определения масштабов разрушений.

По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Были эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

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