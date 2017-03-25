Пожаров в Балаклее сегодня не зафиксировано - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 15 часов субботы на технической территории арсенала в Балаклее в Харьковской области продолжаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, при этом сегодня пожаров в Балаклее и близлежащих населенных пунктах зафиксировано не было. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 15 ч. 25 марта на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарные танки и инженерная машина разграждения (ИМР)", - говорится в сообщении.
Указано, что для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены 3 пожарные автоцистерны.
"В течение 25 марта пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано", - добавили в ведомстве.
Как отмечается, газоснабжение в городе Балаклея отключено. При этом через станцию Балаклея 25 марта возобновлено движение железнодорожного транспорта. Воздушное пространство на расстоянии 40 км от места происшествия до сих пор закрыто.
"Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществляют очистку территории г. Балаклея и Балаклейский район от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов. Всего с начала работ изъято 275 взрывоопасных предмета. К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 75 пиротехников и 27 ед. специальной техники (15 пиротехнических расчетов)", - добавили в ГСЧС.
Сообщается, что местными органами власти организовано комиссионное обследование поврежденных зданий города и района для определения масштабов разрушений.
По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Были эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.
В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.