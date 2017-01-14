Пожертви на інавгурацію Д.Трампа б'ють всі рекорди

“Я не можу уявити собі, як вони збираються витратити ці гроші, і чому вони продовжують їх збирати”, — заявив Стів Керріган, який керував церемоніями для інавгурації Б.Обами. Він підкреслив, що в 2009 і 2013 роках організаторам не вдалося витратити всі гроші, незважаючи на те, що церемонії повинні були стати наймасштабнішими в історії.

Незважаючи на те, що адміністрація Д.Трампа повинна відкрити імена спонсорів тільки протягом 90 днів після інавгурації, вже стало відомо, що 1 мільйон доларів пожертвувала компанія “Боїнг”, а 500 тисяч доларів — компанія “Шеврон”. Церемонія інавгурації Д.Трампа відбудеться 20 січня.