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Пожертви на інавгурацію Д.Трампа б'ють всі рекорди

Пожертви на інавгурацію Д.Трампа б'ють всі рекорди

Київ • УНН

 • 10301 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет з інавгурації Дональда Трампа зібрав рекордну суму пожертвувань на проведення цієї церемонії, але гроші продовжують надходити. Про це в п'ятницю, 13 січня, повідомив телеканал "Скай Ньюс". Сума пожертвувань обчислюється вже 90 мільйонів доларів США. На інавгурацію президента Барака Обами було зібрано 55 мільйонів доларів у 2009 році та 43 мільйони в 2013 році, передає УНН.

“Я не можу уявити собі, як вони збираються витратити ці гроші, і чому вони продовжують їх збирати”, — заявив Стів Керріган, який керував церемоніями для інавгурації Б.Обами. Він підкреслив, що в 2009 і 2013 роках організаторам не вдалося витратити всі гроші, незважаючи на те, що церемонії повинні були стати наймасштабнішими в історії.

Незважаючи на те, що адміністрація Д.Трампа повинна відкрити імена спонсорів тільки протягом 90 днів після інавгурації, вже стало відомо, що 1 мільйон доларів пожертвувала компанія “Боїнг”, а 500 тисяч доларів — компанія “Шеврон”. Церемонія інавгурації Д.Трампа відбудеться 20 січня.

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