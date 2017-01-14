Пожертвования на инаугурацию Д.Трамп бьют все рекорды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет по инаугурации Дональда Трампа собрал рекордную сумму пожертвований на проведение этой церемонии, но деньги продолжают поступать. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил телеканал "Скай ньюс". Сумма пожертвований исчисляется уже 90 млн долларов США. На инаугурацию президента Барака Обамы было собрано 55 млн долларов в 2009 году и 43 миллиона в 2013 году, передает УНН.
"Я не могу представить себе, как они собираются потратить эти деньги, и почему они продолжают их собирать", - заявил Стив Керриган, который руководил церемониями для инаугурации Б.Обамы. Он подчеркнул, что в 2009 и 2013 годах организаторам не удалось потратить все деньги, несмотря на то, что церемонии должны были стать самыми масштабными в истории.
Несмотря на то, что администрация Д.Трамп должна открыть имена спонсоров только в течение 90 дней после инаугурации, уже стало известно, что 1 млн долларов пожертвовала компания "Боинг", а 500 000 долларов - компания "Шеврон". Церемония инаугурации Д.Трамп состоится 20 января.