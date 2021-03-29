Позачергове засідання Ради: Івченко прокоментував загострення ситуації на Донбасі

Цитата:

"Важливе питання – розглянути в чому причини загострення (на Донбасі – ред.), як діють безпосередньо ЗСУ, які накази їм даються. Це, звичайно ж, потрібно, й зробити політичну постанову про засудження і звернення відповідно до європейських інституцій, до наших послів, до ОБСЄ – організації, яка сьогодні єдина працює на цій територій, — щоб вони якось теж реагували та фіксували все, що відбувається на сході України", - вважає Івченко.

Контекст

У вівторок, 30 березня, ймовірно може відбутись цілих три позачергових засідання Верховної Ради. За словами народного депутата Ярослава Железняка, вони стосуватимуться наступних тем:

1) Постанови щодо ситуації на Донбасі;

2) Економічних законів;

3) Постанови щодо подій на вулиці Банковій і довиборів.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко зауважив, що нова стратегія воєнної безпеки України хоч і має на меті наближення української армії до певних стандартів, однак не відповідає на питання того, яким чином пришвидшити повернення окупованих українських територій.