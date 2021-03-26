Івченко про стратегію воєнної безпеки: наближає армію до стандартів, але не пришвидшує повернення територій

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“Нова військова доктрина наближає нас до стандартів. Для мене це про те, як військові живуть, яке у них фінансове та соціальне забезпечення, яке у них озброєння, яке обладнання вони використовують.(...) Якщо ми будемо наближатися до стандартів — я за”, — зазначив народний депутат.

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Однак, за словами Івченка, ухвалена стратегія воєнної безпеки України не відповідає на питання, яким чином можна пришвидшити мирний переговорний процес з повернення окупованих українських територій.

“Чи ця стратегія дасть нам змогу пришвидшити мирний процес? Напевно, ні. Ми вже давно воюємо з РФ, і тут треба як політичні заяви фільтрувати, так і документи, які ухвалюють, адже, зрозуміло, що ми будемо все-таки в переговорному процесі повертати окуповані території — іншого шляху не існує”, — наголосив він.

Парламентар також відзначив ключову важливість у цих процесах саме дипломатичних методів щодо повернення миру в Україну.

Контекст

Вчора Президент Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Такий стратегічний документ в Україні підготовлено вперше. Стратегія є документом оборонного планування, мета якого — забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва.