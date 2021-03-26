Івченко про стратегію воєнної безпеки: наближає армію до стандартів, але не пришвидшує повернення територій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко прокоментував в ефірі телеканалу Kyiv LIVE введення в дію рішення РНБО “Про Стратегію воєнної безпеки України” та те, чи позначиться воно якимось чином на процесі мирного врегулювання конфлікту на сході України та поверненні окупованих РФ українських територій, пише УНН.
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Цитата:
“Нова військова доктрина наближає нас до стандартів. Для мене це про те, як військові живуть, яке у них фінансове та соціальне забезпечення, яке у них озброєння, яке обладнання вони використовують.(...) Якщо ми будемо наближатися до стандартів — я за”, — зазначив народний депутат.
Деталі
Однак, за словами Івченка, ухвалена стратегія воєнної безпеки України не відповідає на питання, яким чином можна пришвидшити мирний переговорний процес з повернення окупованих українських територій.
“Чи ця стратегія дасть нам змогу пришвидшити мирний процес? Напевно, ні. Ми вже давно воюємо з РФ, і тут треба як політичні заяви фільтрувати, так і документи, які ухвалюють, адже, зрозуміло, що ми будемо все-таки в переговорному процесі повертати окуповані території — іншого шляху не існує”, — наголосив він.
Парламентар також відзначив ключову важливість у цих процесах саме дипломатичних методів щодо повернення миру в Україну.
Контекст
Вчора Президент Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Такий стратегічний документ в Україні підготовлено вперше. Стратегія є документом оборонного планування, мета якого — забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва.