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Влада втратила довіру через невиконані обіцянки: Івченко про потребу зміни соціально-економічного курсу

Влада втратила довіру через невиконані обіцянки: Івченко про потребу зміни соціально-економічного курсу

Київ • УНН

 • 10221 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко в ефірі телеканалу “Прямий” пояснив, яким чином невиконані обіцянки влади призвели до втрати довіри до неї, а також навіщо потрібно змінювати соціально-економічний курс, щоб поступово відновлювати цю довіру. Про це інформує УНН.

Цитата:

“Ми, як представники народу, маємо оцінювати, чи виконав Президент обіцянки, чи ні на рівні того, як змінилося життя українців. Подивімось останні рейтинги: довіра до напрямку руху країни у Президента впала до 19%. Лише 19% довіряють владі, а 81% — не довіряє”, — зазначив Івченко.

Деталі

На його думку, причини таких низьких рейтингів довіри — низка невиконаних владою обіцянок.

“Президент пообіцяв, що в ДУСі багато підприємств віддадуть на приватизацію? Обіцяв! Обіцяв переїхати з Банкової в інше місце? Обіцяв. А він казав, що поговорить з МВФ про те, чи вони хочуть, щоб наші люди так гинули, чи у нас справді та медична реформа, яку потрібно зупинити та показати нову стратегію у медичній галузі? Обіцяв. А освітянам хіба не обіцяв 4 тисячі зарплати? А хіба він не обіцяв зменшити тарифи? Обіцяв”, — зауважив Івченко.

За словами народного депутата, ще одна проблема полягає у відсутності при владі комплексних кроків і бачення зміни стратегії в економічній та соціальній політиці.

“Які інші кроки сьогодні треба зробити, щоб економіка зростала? У нас багато сьогодні лежить законопроектів, пропозицій фракції, щоб показати, що потрібно зробити для національного товаровиробника. Що потрібно зробити, щоб сировину не вивозили? Я особисто виступав перед Президентом Зеленським і казав: ми готові допомогти, якщо ви погодитеся змінити соціально-економічний курс країни так, щоб через рік у нас було не 19% довіри до влади, а 30-40%, щоб люди дійсно відчули покращення у своїх кишенях, щоб люди відчули зменшення тарифів, індексацію заробітних плат і пенсій. (...) Ми готові допомогти Президенту змінити соціально-економічний курс і довіру до влади”, — підсумував Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Івченко у зв’язку з протестами під Офісом Президента заявив, що низкою своїх дій влада втратила довіру суспільства та підвищила градус напруги в суспільстві. У цій ситуації, на його думку, для стабілізації необхідні якнайшвидші зміни суспільно-економічної політики та уряду. 

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