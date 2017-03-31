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Позачергове засідання НАЗК не відбулося

Позачергове засідання НАЗК не відбулося

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Позачергове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції, призначене на сьогодні, не відбулося у зв’язку з відсутністю кворуму. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook НАЗК, передає УНН.

Зазначається, що позачергове засідання не відбулось через відсутність на ньому двох членів Національного агентства з питань запобігання корупції, серед яких заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Повідомляється, що всі члени НАЗК були повідомленні про засідання відповідно до регламентних процедур.

У зв’язку з тим, що засідання не відбулося, питання порядку денного не були розглянуті.

Як повідомляв УНН, Президента закликали ініціювати відставку В.Гройсмана через зрив роботи НАЗК.

Українські Національні Новини

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