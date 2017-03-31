Позачергове засідання НАЗК не відбулося

Зазначається, що позачергове засідання не відбулось через відсутність на ньому двох членів Національного агентства з питань запобігання корупції, серед яких заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Повідомляється, що всі члени НАЗК були повідомленні про засідання відповідно до регламентних процедур.

У зв’язку з тим, що засідання не відбулося, питання порядку денного не були розглянуті.

Як повідомляв УНН, Президента закликали ініціювати відставку В.Гройсмана через зрив роботи НАЗК.