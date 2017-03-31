Внеочередное заседание НАПК не состоялось
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, назначенное на сегодня, не состоялось в связи с отсутствием кворума. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook НАПК, передает УНН.
Отмечается, что внеочередное заседание не состоялось из-за отсутствия на нем двух членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, среди которых заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.
Сообщается, что все члены НАПК были сообщении о заседании в соответствии с регламентными процедурами.
В связи с тем, что заседание не состоялось, вопросы повестки дня не были рассмотрены.
Как сообщал УНН, Президента призвали инициировать отставку В.Гройсмана из-за срыва работы НАПК.