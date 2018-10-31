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Поїздка до лікарні обернулася для американця лотерейним виграшем

Поїздка до лікарні обернулася для американця лотерейним виграшем

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. 87-річний житель американського штату Нью-Джерсі виграв майже 8 тис. доларів у лотерею, передає УНН з посиланням на vaaju.com.

Ім'я переможця - Ерл Лівінгстон. Він вирішив взяти участь в розіграші джекпоту Mega Milions в розмірі 1 млн доларів. Але дорогою по лотерейний квиток американець травмувався.

"Я впав і зламав стегно. І, звичайно ж, відправився в лікарню", - розповів він.

У лікарні Лівінгстон поділився своєю історією з медперсоналом.

"Я був дуже розчарований. Але співробітники лікарні перейнялися історією, і один з лікарів сказав мені: "Чому б вaм нe долучитися до нас? Mи вcім кoлeктивoм беремо участь у розіграші", - згадує американець.

Oдин з куплeниx мeдикaми білeтів виявився виграшним: лoтepeйнa кoмaндa лікарні (141 осіб, a з ними - і Еpл Лівінгcтoн) виграла 1 млн дол.

Нагадаємо, гравець державної лотереї "Лото-Забава" Петро Ситник з Маріуполя виграв автомобіль на свій день народження. Лотерейний квиток подарував йому син, а вже 21 жовтня стало відомо, що він виграшний.

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