Поєдинок "Черкаських Мавп" і "БІПи" відкрив раунд плей-оф Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Матчем "Черкаських Мавп" з одеською "БІПою" стартував раунд 1/4 фіналу плей-офф баскетбольної Суперліги Парі-Матч. Гра відбулася в Черкасах у ПС "Будівельник", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Черкаських Мавп".
Вбивча перша десятихвилинка (32:15) та самовіддача у захисті дозволила господарям паркету з Черкас повести у серії до двох перемог - 1:0, перемігши 92:66.
Персональна статистика гравців:
"Черкаські Мавпи" - Кольченко 18 очок, Бояркін 13 + 8 передач + 4 підбирання, Девіс 11 + 4 підбирання, Кальніченко 11
"БІПА" - Артамонов 12, Кушніров 11 + 7 підбирань, Фандербурк 10.
Варто зазначити, що друга баталія чвертьфінальної серії "Черкаські Мавпи" - "БІПА" відбудеться 28 березня в Одесі.
Нагадаємо, "БІПА" завершила регулярний сезон Суперліги розгромом над "Волиньбаскетом".