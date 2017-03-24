Поединок "Черкасских мавп" и "БИПы" открыл раунд плей-офф Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Матчем "Черкасских мавп" с одесской "БИПой" стартовал раунд 1/4 финала плей-офф баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. Игра состоялась в Черкассах в ПС "Строитель", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Черкасских мавп".
Убийственная первая десятиминутка (32:15) и самоотдача в защите позволила хозяевам паркета из Черкасс повести в серии до двух побед - 1:0, победив 92:66.
Персональная статистика игроков:
"Черкасские мавпы" - Кольченко 18 очков, Бояркин 13 + 8 передач + 4 подбора, Дэвис 11 + 4 подбора, Кальниченко 11
"БИПА" - Артамонов 12, Кушниров 11 + 7 подборов, Фандербурк 10.
Стоит отметить, что вторая баталия четвертьфинальной серии "Черкасские мавпы" - "БИПА" состоится 28 марта в Одессе.
Напомним, "БИПА" завершила регулярный сезон Суперлиги разгромом "Волыньбаскета".