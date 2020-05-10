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Поєдинок чемпіонату Білорусі вперше перенесено через підозру на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Бюро Виконавчого комітету Асоціації "Білоруська федерація футболу" прийняло рішення про перенесення матчу 4-го туру Першої ліги" за участю футбольних клубів "Гомель" і "Арсенал" (Дзержинськ), передає УНН з посиланням на сайт АБФФ.

Поєдинок чемпіонату Білорусі вперше перенесено через підозру на коронавірус

Поєдинок, який мав відбутися на стадіоні "Центральний" в Гомелі 10-го травня о 17:00 перенесено на більш пізній термін. Дане рішення АБФФ прийняло у зв'язку з тим, що у одного з футболістів "Арсеналу" підозра на наявність вірусу COVID-19.

"Асоціація "Білоруська федерація футболу" продовжує приймати всі рекомендовані заходи по боротьбі з поширенням вірусу на матчах національних змагань. На стадіонах встановлені додаткові точки з антисептиком, на входах глядачам вимірюють температуру тіла, на трибунах застосовується розсадження глядачів в шаховому порядку", - сказано у повідомленні організації.

Варто відзначити, що в Білорусі чемпіонат з футболу став єдиним європейським, який не переривався через пандемію коронавірусу.

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