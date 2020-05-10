Поединок чемпионата Беларуси впервые перенесен из-за подозрения на коронавирус

Поединок, который должен был состояться на стадионе "Центральный" в Гомеле 10 мая в 17:00 перенесен на более поздний срок. Данное решение АБФФ приняло в связи с тем, что у одного из футболистов "Арсенала" подозрение на наличие вируса COVID-19.

"Ассоциация" Белорусская федерация футбола "продолжает принимать все рекомендуемые меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке", - говорится в сообщении организации.

Стоит отметить, что в Беларуси чемпионат по футболу стал единственным европейским, который не прерывался из-за пандемии коронавируса.