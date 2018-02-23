Поява PESCO створює позитивні стимули для України - Горбулін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Підписання європейськими державами угоди про постійне структуроване співробітництво з питань оборони ЄС (PESCO) не замикається на європейському ринку, залучаючи можливості третіх країн, зокрема сусідів в НАТО, що створює позитивні стимули для України і Грузії. Про це сказав директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час 4-го Балтійсько-Чорноморського форуму, передає кореспондент УНН.
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"Підписання європейськими державами угоди про постійне структуроване співробітництво з питань оборони ЄС, простіше кажучи PESCO - ще одна можливість для країн регіону зміцнити практичну взаємодію. Важливо і те, що PESCO не замикається виключно на європейському ринку, залучаючи можливості третіх країн, зокрема сусідів в НАТО, що створює позитивні стимули для України і Грузії", - підкреслив він.
Нагадаємо, В.Горбулін заявив, що країни Балтійсько-Чорноморського регіону повинні подолати штучне відчуження.