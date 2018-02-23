Появление PESCO создает позитивные стимулы для Украины - Горбулин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Подписание европейскими государствами соглашения о постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам обороны ЕС (PESCO) не замыкается на европейском рынке, привлекая возможности третих стран, в частности соседей в НАТО, что создаёт позитивные стимулы для Украины и Грузии. Об этом сказал директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин во время 4-го Балтийско-Черноморского форума, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 20 стран ЕС подписали декларацию о военном сотрудничестве
"Подписание европейскими государствами соглашения о постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам обороны ЕС, проще говоря PESCO - еще одна возможность для стран региона укрепить практическое взаимодействие. Важно и то, что PESCO не замыкается исключительно на европейском рынке, привлекая возможности третих стран, в частности соседей в НАТО, что создаёт позитивные стимулы для Украины и Грузии", - подчеркнул он.
Напомним, В.Горбулин заявил, что страны Балтийско-Черноморского региона должны преодолеть искусственное отчуждение.