Появление PESCO создает позитивные стимулы для Украины - Горбулин

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"Подписание европейскими государствами соглашения о постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам обороны ЕС, проще говоря PESCO - еще одна возможность для стран региона укрепить практическое взаимодействие. Важно и то, что PESCO не замыкается исключительно на европейском рынке, привлекая возможности третих стран, в частности соседей в НАТО, что создаёт позитивные стимулы для Украины и Грузии", - подчеркнул он.

Напомним, В.Горбулин заявил, что страны Балтийско-Черноморского региона должны преодолеть искусственное отчуждение.