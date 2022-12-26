POWER BANKING: IBOX BANK відкрив 8 відділень, що працюватимуть під час блекауту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Перший транзакційний банк IBOX BANK доєднався до ініціативи НБУ POWER BANKING та відкрив 8 відділень, що працюватимуть навіть в умовах відключення електроенергії. Про це повідомила заступник Голови Правління Банку Анна Артеменко, передає УНН.
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«Незламний банківський сектор демонструє єдність усіх гравців ринку, об’єднавшись для створення спільної банківської мережі – POWER BANKING. IBOX BANK доєднався до спільного рішення Національного банку та усіх системно важливих банків України. Сьогодні ми відкрили 8 відділень, що безперервно функціонуватимуть та надаватимуть банківські послуги попри все. Незабаром таких відділень стане 27», - розповіла Анна Артеменко.
Контекст
За ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної банківської мережі – POWER BANKING. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.
Нагадаємо
Цьогоріч IBOX BANK відкрив 34 нових відділень.
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Також цього року банк увійшов до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банківських установ України.