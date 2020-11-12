Повторні вибори: у ЦВК визначили розмір грошової застави

“Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2020 році, становитиме 1 000 грн за кожного кандидата. А розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) — 5 000 грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, процес встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня перебуває на фінішній прямій.