Повторна експертиза засвідчила достовірність підписів голови ЦВК в "амбарній книзі"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Підписи голови ЦВК в так званій “амбарній книзі” Партії регіоні є достовірними, що підтвердила повторна експертиза. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
“Підписи голови ЦВК в так званій „амбарній книзі“ Партії регіоні є достовірними. Про це свідчать результати почеркознавчої експертизи, здійсненої комісією у складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Відповідні висновки НАБУ отримало 15 березня. Зокрема, експертиза підтвердила, що чотири підписи і три записи зроблені власноруч головою ЦВК, якого НАБУ підозрює в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі”, — йдеться в повідомленні НАБУ.
У відомстві зазначили, що таким чином, достовірність підписів голови ЦВК в так званій “амбарній книзі” Партії регіонів підтверджені вдруге: вперше це зробили експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ).
Як повідомляв УНН, в “амбарних книгах” Партії регіонів згадується про М.Охендовського.
Нагадаємо, що в травні минулого року колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак передав до Національного антикорупційного бюро документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівковою низці колишніх та нинішніх високопосадовців.