Повторная экспертиза показала достоверность подписей главы ЦИК в "амбарной книге"

"Подписи главы ЦИК в так называемой "амбарные книге" Партии регионов являются достоверными. Об этом свидетельствуют результаты почерковедческой экспертизы, проведенной комиссией в составе экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Соответствующие выводы НАБУ получило 15 марта. В частности, экспертиза подтвердила, что четыре подписи и три записи сделаны собственноручно главой ЦИК, которого НАБУ подозревает в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере", - говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве отметили, что таким образом, достоверность подписей главы ЦИК в так называемой "амбарные книге" Партии регионов подтверждена во второй раз: первый раз это сделали эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ).

Как сообщал УНН, в "амбарный книгах" Партии регионов упоминается М.Охендовский.

Напомним, что в мае прошлого года бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.