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Повну доповідь про кібератаки нова адміністрація США отримає протягом трьох місяців – Д.Трамп

Київ • УНН

 • 9289 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація матиме повну доповідь про кібератаки на США протягом 90 днів. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Мої хлопці отримають повну доповідь про хакерство через 90 днів", - написав Д.Трамп.

Коментуючи інформацію, яка з'явилися раніше в ЗМІ про нібито наявний у російської сторони компромат на нього, обраний президент США зазначив: "Тепер з'ясувалося, що брехливі твердження на мою адресу були зібрані моїми політичними опонентами і проваленим шпигуном, який боїться судового переслідування".

"Повністю сфабриковані факти від огидних політиків, як демократів, так і республіканців - фальшиві новини. Росія каже, що нічого цього немає", - додав Д.Трамп.

Він зазначив, що, можливо, ці брехливі новини були поширені "розвідкою, хоча вона і знала, що немає ніяких доказів - і не буде".

Нагадаємо, автором звіту про "компромат" на обраного президента США Дональда Трампа назвали колишнього офіцера британської секретної розвідувальної служби Крістофера Стіла.

Як повідомлялось Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і заліг на дно.

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