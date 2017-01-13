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Полный доклад о кибератаках новая администрация США получит в течение трех месяцев – Д.Трамп

Киев • УНН

 • 9289 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней", - написал Д.Трамп.

Комментируя информацию, которая появилась ранее в СМИ о якобы наличии у российской стороны компромата на него, избранный президент США отметил: "Теперь выяснилось, что лживые утверждения в мой адрес были собраны моими политическими оппонентами и провалившимся шпионом, который боится судебного преследования".

"Полностью сфабрикованные факты от отвратительных политиков, как демократов, так и республиканцев - фальшивые новости. Россия говорит, что ничего этого нет", - добавил Д.Трамп.

Он отметил, что, возможно, эти лживые новости были распространены "разведкой, хотя она и знала, что нет никаких доказательств - и не будет".

Напомним, автором отчета о "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила.

Как сообщалось Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и залег на дно.

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