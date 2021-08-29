Повністю вакцинованих від COVID-19 українців вже 3,5 мільйона

Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 295 407 людей, з них отримали одну дозу — 5 295 405 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 3 594 758 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 890 163 щеплення, передає УНН із посиланням на МОЗ.
Цитата
“87 567 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 28 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 29 772 людини, повністю імунізовані — 57 795 людей”, — йдеться у повідомленні.
Протягом доби працювали:
— 693 мобільні бригади,
— 1 941 пункт щеплення;
— 377 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.