Повністю вакцинованих від COVID-19 українців вже 3,5 мільйона

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 295 407 людей, з них отримали одну дозу — 5 295 405 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 3 594 758 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 890 163 щеплення, передає УНН із посиланням на МОЗ.