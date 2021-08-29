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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 102019 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 115517 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 119527 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 175022 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 204923 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 135628 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 128861 просмотра

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Актуальное
Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 3,5 миллиона

Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 3,5 миллиона

Киев  •  УНН

 • 16560 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу - 5 295 405 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 890 163 прививок, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Цитата

“87 567 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 августа 2021. Одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы — 57 795 человек”, — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

— 693 мобильные бригады,
— 1941 пункта прививок;
— 377 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Украинские Национальные Новости

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