Повітряні Сили ЗСУ закликають не ігнорувати сирену: є закроза на Херсонщині, Миколаївщині та Харьківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Херсонській, Харківській та Миколаївській областях є загроза. Ворог може застосувати ударні дрони, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Херсонська, Миколаївська, Харківська області – ракетна небезпека! Є імовірність застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Повітряну тривогу було оголошено у Херсонській, Миколаївській, Харсківській та Донецькій областях. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про вибухи у Херсоні.