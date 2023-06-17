Воздушные Силы ВСУ призывают не игнорировать сирену: есть закроза на Херсонщине, Николаевщине и Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Херсонской, Харьковской и Николаевской областях есть угроза. Враг может применить ударные дроны, сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Херсонская, Николаевская, Харьковская области – ракетная опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Дополнение
Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Харьковской и Донецкой областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.