Воздушные Силы ВСУ призывают не игнорировать сирену: есть закроза на Херсонщине, Николаевщине и Харьковщине

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"Херсонская, Николаевская, Харьковская области – ракетная опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Дополнение

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Харьковской и Донецкой областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.

Напомним

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.