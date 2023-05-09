Повітряні сили НАТО приведені в стан підвищеної готовності після того, як російський винищувач ледь не збив польський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Після того, як російський винищувач перехопив польський літак, який патрулював під час операції Прикордонного агентства Євросоюзу над Чорним морем, НАТО запровадило підвищений рівень готовності, пише Sky News, передає УНН.
Що передувало
Літак Turbolet L-410, що належить польській прикордонній службі, був перехоплений російським винищувачем. Російський винищувач тричі наближався до польського літака та «виконував агресивні та небезпечні маневри».
Літак у співпраці з румунськими службами виконував планові патрульні місії під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі. Інцидент стався за 60 км на схід від повітряного простору Румунії.
Деталі
За словами неназваного представника НАТО, після інциденту підрозділи повітряної поліції НАТО були приведені у стан підвищеної бойової готовності.
"У відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поруч із польським літаком Frontex над Чорним морем поблизу Румунії підрозділи повітряної поліції НАТО були приведені в стан підвищеної готовності", - сказав він агентству Reuters.
Чиновник наголосив, що Альянс зберігає пильність.
Доповнення
Російські літаки часто здійснюють небезпечні польоти поряд із літаками інших країн. За словами офіційних осіб США, деякі з цих маневрів можуть призвести до ненавмисної ескалації. За словами офіційних осіб США, у березні така поведінка почала посилюватися.
Російський літак Су-35 здійснив «небезпечне і непрофесійне перехоплення» американського літака F-16 над Сирією. Останній інцидент також стався через два місяці, тоді російський літак Су-27 здійснив маневр, зрештою вразивши американський безпілотник над Чорним морем. MQ-9 був повністю збитий після інциденту через отримані ним пошкодження.
В інциденті з MQ-9 російський літак провокаційно вихлюпнув паливо перед дроном.