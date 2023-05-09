Воздушные силы НАТО приведены в состояние повышенной готовности после того, как российский истребитель едва не сбил польский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. После того, как российский истребитель перехватил польский самолет, который патрулировал во время операции Пограничного агентства Евросоюза над Черным морем, НАТО ввело повышенный уровень готовности, пишет Sky News, передает УНН.
Что предшествовало
Самолет Turbolet L-410, принадлежащий польской пограничной службе, был перехвачен российским истребителем. Российский истребитель трижды приближался к польскому самолету и «выполнял агрессивные и опасные маневры».
Самолет в сотрудничестве с румынскими службами выполнял плановые патрульные миссии под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве. Инцидент произошел в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии
Детали
По словам неназванного представителя НАТО, после инцидента подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
"В ответ на опасное поведение российского военного самолета рядом с польским самолетом Frontex над Черным морем вблизи Румынии подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в состояние повышенной готовности", - сказал он агентству Reuters.
Чиновник подчеркнул, что Альянс сохраняет бдительность.
Дополнение
Российские самолеты часто совершают опасные полеты рядом с самолетами других стран. По словам официальных лиц США, некоторые из этих маневров могут привести к непреднамеренной эскалации. По словам официальных лиц США, в марте такое поведение начало усиливаться.
Российский самолет Су-35 совершил «опасный и непрофессиональный перехват» американского самолета F-16 над Сирией. Последний инцидент также произошел через два месяца, тогда российский самолет Су-27 совершил манёвр, в конечном итоге поразив американский беспилотник над Черным морем. MQ-9 был полностью сбит после инцидента из-за полученных им повреждений.
В инциденте с MQ-9 российский самолет провокационно выплеснул топливо перед дроном.