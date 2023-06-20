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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Повітряна тривога у Київській області – загроза атаки безпілотниками

Київ • УНН

 • 1127615 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Київській області оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки безпілотниками, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.

Повітряна тривога у Київській області – загроза атаки безпілотниками

У самій столиці України тривога не оголошена.

Цитата

“Київська область (без Києва) — ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Нагадаємо

В Повітряних Силах попереджали про можливість застосування ворогом балістичного озброєння.

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