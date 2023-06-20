Повітряна тривога у Київській області – загроза атаки безпілотниками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Київській області оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки безпілотниками, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
У самій столиці України тривога не оголошена.
Цитата
“Київська область (без Києва) — ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Нагадаємо
В Повітряних Силах попереджали про можливість застосування ворогом балістичного озброєння.