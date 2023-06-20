Воздушная тревога в Киевской области - угроза атаки беспилотниками
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки беспилотниками, сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
В самой столице Украины тревога не объявлена.
Цитата
“Киевская область (без Киева) — ракетная опасность! Угроза применения врагом ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!”, — говорится в сообщении ВС ВСУ.
Напомним
В Воздушных Силах предупреждали о возможности применения врагом баллистического вооружения.