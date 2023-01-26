Повітряна тривога поширилася по всій Україні: в ОП закликають не ігнорувати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Повітряна тривога поширилася по всій території України, пише УНН.
Деталі
Тривога поширилася на всі області України.
В ОП закликають не ігнорувати.
"Тривоги не ігноруйте", - написав у Telegram керівник ОП Андрій Єрмак, вказавши також про ППО.
Раніше
Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.
Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях