Воздушная тревога распространилась по всей Украине: в ОП призывают не игнорировать
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Воздушная тревога распространилась по всей территории Украины, пишет УНН.
Детали
Тревога распространилась на все области Украины.
В ОП призывают не игнорировать.
"Тревоги не игнорируйте", - написал в Telegram руководитель ОП Андрей Ермак, указав также о ПВО.
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