Воздушная тревога распространилась по всей Украине: в ОП призывают не игнорировать

Детали

Тревога распространилась на все области Украины.

В ОП призывают не игнорировать.

"Тревоги не игнорируйте", - написал в Telegram руководитель ОП Андрей Ермак, указав также о ПВО.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях