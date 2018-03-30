Повітряна куля впала в Австралії, постраждали 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні вранці в Австралії в районі Хантер-Веллі впала повітряна куля, постраждали 16 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на SBS News.
Усі постраждалі були госпіталізовані в лікарню, де медики встановили, що отримані в результаті інциденту травми не загрожують життю. Постраждалі у стабільному стані з переломами різного ступеня тяжкості, у кількох діагностовано пошкодження хребта.
12 осіб були виписані з лікарні відразу після надання невідкладної допомоги.
У поліції повідомили, що на даний момент підозрюють оператора повітряної кулі, оскільки після аварії він не подзвонив в екстрені служби, а швидко зібрав повітряну кулю.
З початку 2018 року це вже друга аварія за участю повітряної кулі в Австралії. Перша аварія трапилася в січні 2018 року через занадто сильні пориви вітру.
Поліція на даний момент проводить слідчі дії.
Як повідомляв УНН, неподалік від єгипетського міста Луксор повітряна куля з 20 пасажирами на борту зазнала аварії. У результаті аварії загинув один турист з ПАР, ще семеро людей отримали травми.
Пізніше правоохоронці заарештували чотирьох людей у справі про катастрофу повітряної кулі в Єгипті.