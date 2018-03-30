В результате падения воздушного шара в Австралии пострадали 16 человек

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу, где медики установили, что полученные в результате инцидента травмы не угрожают жизни. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии с переломами различной степени тяжести, у нескольких диагностированы повреждения позвоночника.

12 человек были выписаны из больницы сразу после оказания неотложной помощи.

В полиции сообщили, что на данный момент подозревают оператора воздушного шара, поскольку после крушения он не позвонил в экстренные службы, а быстро собрал воздушный шар.

С начала 2018 года это уже второй случай аварии с участием воздушного шара в Австралии. Первая авария случалась в январе 2018 года из-за слишком сильных порывов ветра.

Полиция на данный момент проводит следственные действия.

Как сообщал УНН, неподалеку от египетского города Луксор воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение. В результате аварии погиб один турист из ЮАР, еще семь человек получили травмы.

Позднее правоохранители арестовали четырех людей по делу о крушении воздушного шара в Египте.