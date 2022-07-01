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"Повістки" в суд через "Дію": Рада підтримала законопроект

"Повістки" в суд через "Дію": Рада підтримала законопроект

Київ • УНН

 • 232775 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Ним пропонується дозволити висилати повідомлення про суди через сервіс державних послуг "Дія". Про це повідомила народний депутат, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

"Парламент підтримав законопроект про здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Так, документом передбачено, що частину дій, пов’язаних із судочинством, запровадять у електронній формі, зокрема у "Дії", - написала Шуляк.

Деталі

За її словами з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), здійснюватиметься:

· надання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову;

· місце, дату і час судового засідання;

· відображення та отримання в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі.

"Зауважу, що надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо", - зазначила Шуляк.

Окрім того, вона повідомила, що надається можливість суддям збиратися дистанційно для вирішення внутрішніх питань. Так, під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню COVID-19, збори суддів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції.

Доповнення

Верховна Рада України під час засідання підтримала низку важливих технічних євроінтеграційних законопроектів, яких від України очікують європейські партнери.

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