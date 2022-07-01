"Повестки" в суд через "Дію": Рада поддержала законопроект

ukru
13:44 • 9611 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 6167 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 25743 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 43958 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 52882 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 87652 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115855 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125246 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112753 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141806 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 73739 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 41977 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 38265 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 88774 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 23640 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 87657 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 88774 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241373 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271185 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208023 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 19214 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115855 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103773 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121503 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123908 просмотра
Актуальное
"Повестки" в суд через "Дію": Рада поддержала законопроект

"Повестки" в суд через "Дію": Рада поддержала законопроект

Киев • УНН

 • 232765 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об осуществлении судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Им предлагается разрешить высылать сообщения о судах через сервис государственных услуг "Дія". Об этом сообщила народный депутат, глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Парламент поддержал законопроект об осуществлении судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Так, документом предусмотрено, что часть действий, связанных с судопроизводством, будут введены в электронной форме, в частности в "Дії", - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія), будет осуществляться:

· предоставление информации о суде, рассматривающем дело, стороне спора и предмете иска;

· месте, дате и времени судебного заседания;

· отражение и получение в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, лицом, являющимся стороной по делу.

"Отмечу, что предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решение по делу, ознакомиться с материалами дела и тому подобное", - отметила Шуляк.

Кроме того, она сообщила, что предоставляется возможность судьям собираться дистанционно для решения внутренних вопросов. Так, во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения распространения COVID-19, собрание судей может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.

Дополнение

Верховная Рада Украины во время заседания поддержала ряд важных технических евроинтеграционных законопроектов, которых от Украины ожидают европейские партнеры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы