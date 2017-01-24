Повістки про виклик В.Януковича до ГПУ опублікували в "Урядовому кур’єрі"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Повістки про виклик до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України екс-президента України Віктора Януковича на 27 і 30 січня опублікували в “Урядовому кур’єрі”, передає кореспондент УНН.
Згідно з повістками, В.Януковича викликають у приміщення військової прокуратури 27 та 30 січня на 15 годину.
Так, 27 січня екс-президент повинен прибути до військової прокуратури для вручення повідомлення про зміну підозри та допиті в якості підозрюваного у кримінальному провадженні, а 30 січня — для участі у відкритті стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження.
Нагадаємо, ГПУ викликала В.Януковича 30 січня для ознайомлення з матеріалами справи.
Зазначимо, 20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.