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Повестки о вызове В.Януковича в ГПУ опубликовали в "Урядовом курьере"

Повестки о вызове В.Януковича в ГПУ опубликовали в "Урядовом курьере"

Киев • УНН

 • 8300 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Повестки о вызове в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины экс-президента Украины Виктора Януковича на 27 и 30 января опубликовали в "Урядовом курьере", передает корреспондент УНН.

Согласно повесткам, В.Януковича вызывают в помещение военной прокуратуры 27 и 30 января на 15 часов.

Так, 27 января экс-президент должен прибыть в военную прокуратуру для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве, а 30 января - для участия в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства.

Напомним, ГПУ вызвала В.Януковича 30 января для ознакомления с материалами дела .

Отметим, 20 января Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре  осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории, госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

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